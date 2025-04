Transfert à 50M€ au PSG, c'est validé en équipe de France

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'été dernier, le PSG n'avait pas hésité à recruter Désiré Doué qui débarquait pour environ 50M€ en provenance du Stade Rennais. Et le jeune français n'a pas perdu de temps pour marquer les esprits et notamment taper dans l'œil de Didier Deschamps qui lui a offert sa première sélection en équipe de France où Jules Koundé et Aurélien Tchouaméni sont déjà conquis.

En grand forme avec le PSG, où il a débarqué l'été dernier en provenance du Stade Rennais pour environ 50M€, Désiré Doué en a profité pour être convoqué pour la première fois en équipe de France lors du dernier rassemblement. Et il a déjà marqué les esprits comme le souligne Jules Koundé.

Doué fait l'unanimité en Bleus

« Je le connaissais parce que je regarde un peu les matches du PSG en Ligue des champions et aussi la Ligue 1. C'est un joueur très fort et il a une évolution qui est constante donc on est vraiment très content de pouvoir l'accueillir dans le groupe France », lance le défenseur du FC Barcelone au micro de Téléfoot.

Koundé et Tchouaméni l'adoubent

Un avis partagé par Aurélien Tchouaméni qui connaissait déjà très bien Désiré Doué : « Il a apporté beaucoup de fougue, beaucoup de folie. C'est un top joueur. Je le connais depuis longtemps parce que c'est le cousin de mon meilleur ami. Donc il me parlait de lui depuis pas mal de temps. Mais voilà, il s'est très bien incorporé dans le groupe. Il y a pas mal de joueurs qu'il connaît donc c'est plus facile pour lui de s'adapter ».