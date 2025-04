Danse avec les Stars : Adil Rami est tombé «amoureux», elle balance

Alexis Brunet

En plus d’être à la tête d’une équipe de Kings League, Adil Rami s’est également essayé à la danse dernièrement. L’ancien footballeur a participé à l’émission Danse avec les stars et il s’est glissé jusqu’en finale, terminant troisième. L’ancien Marseillais s’est peut-être trouvé une nouvelle passion ; en tout cas, selon sa partenaire, il est tombé amoureux de la danse.

Adil Rami est un homme de défi et il l’a encore une fois prouvé. Il y a plusieurs semaines, l’ancien footballeur s’est lancé dans l’aventure Danse avec les stars et certains ne donnaient pas cher de sa peau. Mais l’ancien Marseillais s’est pris au jeu, a progressé et il est même arrivé jusqu’en finale. Malheureusement, il n’a pas gagné, mais a fini troisième du programme.

« Je pense que c'est de voir Adil tomber amoureux de la danse, je ne m'y attendais pas du tout »

Dans l’émission Danse avec les stars, Adil Rami partageait son quotidien avec sa partenaire Ana Riera. Pour Télé-Loisirs, la danseuse est revenue sur son aventure avec l’ancien footballeur. Ce dernier l’a surprise, car elle ne s’attendait pas du tout à ce qu’il devienne amoureux de la danse à ce point. « Je pense que c'est de voir Adil tomber amoureux de la danse, je ne m'y attendais pas du tout. C'est un footballeur, donc j'avais un peu le cliché dans ma tête et je ne pensais pas qu'il aurait autant une âme artistique. Il est tellement sensible et il est tombé amoureux du fait de s'exprimer à travers la danse, d'exprimer une histoire, de toucher le public. Au début, il dansait beaucoup pour les notes et à un moment donné, je lui ai dit, il faut que tu danses pour toucher les gens parce que tu peux les faire rêver à travers leur télé. Il s'est focus sur ça et a commencé à tomber amoureux de la danse. »

« C'est la plus belle victoire »

Adil Rami n’a donc pas gagné Danse avec les stars, mais selon Ana Riera, cet amour de la danse vaut tous les trophées. « Pour moi, c'est la plus belle victoire, mieux que le trophée, mieux que tout. Moi, je n'ai jamais dansé pour la victoire, même pendant ma carrière de compétition, c'est pour ça que j'ai vite arrêté d'ailleurs. Je n'ai jamais dansé pour un résultat, ni pour des notes, ni pour des juges. Je danse pour le public et je suis contente d'avoir transmis ça à Adil. »