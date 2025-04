Pogba, c'est terminé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que sa suspension a pris fin en mars, Paul Pogba n'a toutefois pas encore retrouvé de club, et les doutes concernant son retour à son meilleur niveau sont de plus en plus importants. D'ailleurs, Michel Gaillaud, médecin du sport, ne manque pas d'afficher son scepticisme concernant le retour du grand Pogba.

Toujours sans club en attendant le mercato estival, Paul Pogba s'entraîne seul avec un préparateur physique dans l'attente de son grand retour à la compétition. Cependant, la question que tout le monde se pose est la suivante : l'international français pourra-t-il revenir à son meilleur niveau ? Michel Gaillaud, médecin du sport, a tenté de donner une réponse en visionnant des vidéos de l'entraînement personnel de Paul Pogba. Et il n'est pas rassurant.

Pogba, la grosse inquiétude

« On se rend compte sur les images qu'il y a encore des aptitudes de coordination qui ont peut-être été perdue. Des aptitudes de rapidité de gestes, de gestuelles qui sont peut-être en dessous de ce qu'était le talent de Pogba il y a deux ans », s'inquiète-t-il au micro de Téléfoot, avant de poursuivre.

«On se pose quand même des questions»

« Il va avoir les regards posés sur lui donc beaucoup de pression. Pour des joueurs talentueux comme lui, tout va être plus complexe à se mettre en place. On se pose quand même des questions », ajoute Michel Gaillaud.