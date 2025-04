Le PSG veut boucler trois signatures

Alexis Brunet

La saison 2024-2025 n’est pas encore finie, mais le PSG commence déjà à plancher sur la prochaine. Le club de la capitale a déjà quelques pistes pour son mercato, mais l’une des grandes missions des dirigeants parisiens sera de prolonger les contrats de plusieurs joueurs. Le champion de France aimerait que Gianluigi Donnarumma, Bradley Barcola et Kang-in Lee prolongent.

Pour la deuxième fois consécutive, le PSG fait partie des quatre meilleures équipes d’Europe. Le club de la capitale est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des champions et il affrontera Arsenal pour une place en finale. Les dirigeants parisiens sont donc bien conscients de disposer de nombreux joueurs de qualité et ils souhaitent les garder.

Le PSG veut prolonger trois joueurs

Il y a quelques temps, le PSG avait annoncé la prolongation de plusieurs joueurs dont Achraf Hakimi, Nuno Mendes et Vitinha pour ne citer qu’eux. Selon les informations du Parisien, le club de la capitale souhaiterait prochainement en faire de même pour trois nouveaux joueurs : Gianluigi Donnarumma, Bradley Barcola et Kang-in Lee. L’Italien est pour le moment lié avec Paris jusqu’à l’été 2026, alors que le Sud-Coréen et le Français sont eux encore sous contrat jusqu’en 2028.

« On parle avec les dirigeants depuis l'été dernier »

Si le souhait de prolonger Bradley Barcola et Kang-in Lee est plutôt récent, ce n’est pas le cas pour Gianluigi Donnarumma. En mars, l’agent de l’Italien confiait à L’Équipe que des discussions existaient depuis plusieurs mois avec le PSG. « On parle avec les dirigeants depuis l'été dernier autour d'un nouveau contrat. Ce n'est pas une situation facile, parce qu'il y a des paramètres que le PSG a un peu changés à cause du fair-play financier. Il y a des nouvelles règles au club. Mais je dois dire que les discussions sont positives, même si nous n'avons pas encore d'accord. On discute, il reste un an et demi de contrat à Gianluigi, donc on a du temps. On cherche une solution »