«J’ai aimé» le PSG, son retour est annoncé 

Au début des années 2000, Mikel Arteta a disputé une cinquantaine de matchs au PSG avant de s’en aller en Ecosse. Un prêt qui l’a marqué et qui lui permet d’approcher son retour au Parc des princes pour les demi-finales de la Ligue des champions avec Arsenal avec joie.

Mardi soir, le PSG s’est fait peur en laissant Aston Villa espérer pendant le quart de finale retour de Ligue des champions. Le groupe d’Unai Emery a battu les hommes de Luis Enrique sur le score de 3 buts à 2 et était à une réalisation seulement de les envoyer en prolongation. Il n’en a finalement rien été et le Paris Saint-Germain s’est qualifié pour le dernier carré.

«Je suis heureux de revenir au Parc de Princes»

Prochaine destination : Londres et Arsenal pour le PSG. L’occasion pour Mikel Arteta de retrouver une fois encore le Parc des princes, stade de ses débuts en tant que joueur après la réserve du FC Barcelone. « Je suis heureux de revenir au Parc des Princes, oui, ce sera spécial pour moi, j’ai joué là-bas et j’ai aimé, c’était mes débuts en tant que pro. Je pense que le PSG est l'équipe la plus en forme, donc ce sera très difficile. Ce sera un moment spécial (face au PSG), il faut profiter d’abord ».

«C’est incroyable, je suis un grand fan d’Enrique»

Ce sera également une réunion pour l’entraîneur d’Arsenal avec Luis Enrique, une personnalité qu’il affectionne tout particulièrement. « C’est incroyable, je suis un grand fan d’Enrique depuis des années, c’est un entraîneur incroyable et ce qu’il a construit avec cette équipe est spécial : cette régularité, cette façon de jouer, ce sera difficile pour nous ». a confié Mikel Arteta à Canal+.