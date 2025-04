250M€ : Le PSG va toucher le pactole !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Qualifié pour les demi-finales de la Ligue des champions malgré sa défaite à Aston Villa mardi soir (3-2), le PSG est déjà assuré d’empocher un peu plus de 73M€ pour avoir atteint ce stade de la compétition. Un montant qui augmenterait encore en cas de victoire finale, tandis que le club de la capitale percevra également l’argent de la Coupe du monde des clubs, pour un total qui pourrait atteindre les 250M€.

Déjà sacré champion de France, qualifié pour la finale de la Coupe de France et les demi-finales de la Ligue des champions, il n’y a pas que sur le plan sportif que la saison du PSG est une réussite. C’est aussi le cas économiquement et grâce à son parcours en C1, le Paris Saint-Germain est déjà assuré d’enregistrer une belle rentrée d’argent.

Plus de 100M€ en cas de victoire en Ligue des champions

Comme expliqué par Foot Mercato, à l’heure actuelle, le PSG percevra 73,27M€ pour avoir atteint les demi-finales de la Ligue des champions. 18,26M€ de prime de participation, 6,05M€ de prime de classement, 9,1M€ de prime de résultat et 1M€ de prime de qualification en barrages. À cela s’ajoutent 11M€ pour avoir éliminé Brest en barrages, 12,5M€ pour avoir éliminé Liverpool en huitièmes et enfin 15M€ après son succès en quarts de finale face à Aston Villa. En cas de qualification en finale, le PSG recevrait 18M€ de plus et encore 6M€ supplémentaires si les Parisiens parviennent à remporter la Ligue des champions.

Le PSG peut toucher plus de 250M€

Un sacre en C1 qualifierait le club de la capitale pour la Supercoupe d’Europe, ce qui ajouterait 4M€ pour sa participation, plus 1M€ en cas de victoire. Autre source de revenu pour le PSG : la Coupe du monde des clubs, qui aura lieu du 15 juin au 13 juillet prochain aux États-Unis. Le Paris Saint-Germain fait partie des 32 équipes invitées à y participer, ce qui lui assurera déjà entre 11 et 35M€. Si Luis Enrique et ses hommes vont au bout de la compétition, alors 115M€ de plus rentreront dans les caisses du club.