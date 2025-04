Signature refusée, le PSG lui fait vivre l’enfer...

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le PSG lui a tendu la main lorsque le FC Barcelone ne pouvait pas le garder en ses rangs. Toutefois, le mariage n’a pas été heureux entre le club de la capitale et l’octuple lauréat du Ballon d’or. C’est ce que Lionel Messi a une nouvelle fois affirmé en interview, tout en évoquant sa signature impossible au Barça.

Alors qu’il revenait de la Copa America remportée au Brésil avec la certitude de prolonger son contrat au FC Barcelone, Lionel Messi apprenait de la bouche du président Joan Laporta que son souhait n’allait pas être exaucé. La faute à une marge de manœuvre économique trop étroite pour lui offrir un nouveau contrat. De quoi lui briser le cœur de de faire couler les larmes du meilleur buteur de l’histoire du FC Barcelone en conférence de presse d’adieu le 8 août 2021.

«Ça a été deux années difficiles»

Direction le PSG en tant qu’agent libre donc pour l’international argentin qui avait grandi à compter de ses 13 ans à Barcelone et tout vécu en Catalogne. Une période de deux saisons qu’il n’a pas apprécié plus que cela comme affirmé à Simplemente Futbol. « Ça a été deux années difficiles car nous avions vécu d'une manière à Barcelone et à Paris, la famille allait bien, mais je ne me sentais pas à l'aise dans la vie de tous les jours, ni aux entraînements ».

« J'avais l'intention de retourner à Barcelone, mais ce n'était pas possible»

Au terme de cette collaboration peu fructueuse puisque la Ligue des champions pour laquelle il avait été recruté n’avait pas été remportée, interdiction pour lui de signer dans un autre club européen que le FC Barcelone. Mais une fois de plus, le plan a échoué pour le champion du monde 2022. « J'avais l'intention de retourner à Barcelone et de retrouver un endroit où j'avais toujours voulu être, mais ce n'était pas possible. Après cela, c'est devenu une décision familiale. Le fait que nous ayons gagné la Coupe du monde a également eu un impact important. J'ai été clair sur le fait que je ne voulais pas être dans une autre équipe en Europe, je ne voulais aller dans aucune d'entre elles ».