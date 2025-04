OM : Ce joueur qui rend fou De Zerbi !

La rédaction

Auteur d’un match catastrophique face à Monaco, Luis Henrique a agacé tout le monde à l’OM, y compris Roberto De Zerbi. Entre occasion manquée et erreur défensive, l’ailier brésilien a plongé son équipe. Muet depuis dix matchs, il symbolise les difficultés offensives de l’OM à l’approche du sprint final pour la Ligue des champions.

Luis Henrique a livré une prestation très compliquée face à l’AS Monaco. L’ailier brésilien de l’OM a manqué l’immanquable juste avant la mi-temps, en ratant une occasion face au but vide qui aurait pu permettre aux Marseillais de revenir à 1-1 avant la pause. Pire encore, il est également fautif sur le deuxième but encaissé par l’OM, où il couvre le hors-jeu de Breel Embolo alors que le reste de la défense était parfaitement alignée.

De Zerbi n’en peut plus

La Provence rapporte d'ailleurs que Roberto De Zerbi n’a pas caché son désarroi face à la performance de son joueur. Le coach italien s’est notamment pris la tête entre les mains après le premier énorme raté du Brésilien. L’OM s’est finalement incliné 3-0 face à un concurrent direct dans la course à la Ligue des champions.

Luis Henrique n’y arrive plus

Pourtant, Luis Henrique avait démarré la saison sur les chapeaux de roue avec l'OM. Il totalise 9 buts et 8 passes décisives toutes compétitions confondues, des statistiques honorables… sauf qu’il reste muet depuis 10 matchs. Son dernier but remonte au 2 février, face à l’OL. Une traversée du désert qui commence à peser lourd.