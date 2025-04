«Il dégage», Longoria viré de l'OM en direct !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Arrivé à l'OM en tant que directeur sportif, Pablo Longoria a réussi en quelques mois à gagner la confiance de Frank McCourt qui n'a pas hésité à le nommer président du club phocéen. Cela fait depuis 2021 que l'Espagnol occupe cette fonction, avec plus ou moins de réussite aux yeux des observateurs. De quoi même faire dire à certains que McCourt devrait se séparer de Longoria.

Battu par l'AS Monaco, l'OM voit la concurrence revenir et une qualification pour la prochaine Ligue des Champions n'est désormais plus assurée. Si la saison n'est pas encore terminée, on s'interroge déjà sur les potentielles conséquences un fiasco à Marseille. Qui pourrait alors en faire les frais ? Alors qu'on parle des joueurs ou de Roberto De Zerbi, Pablo Longoria est épargné par beaucoup. Pourtant, pour Vincent Moscato, il y aurait de sérieuses questions à se poser sur le président de l'OM. Au point de le virer ?

« Il y a eu 150 000 transferts, mais il n'a rien gagné »

En l'état actuel, Pablo Longoria n'aurait rien à craindre pour son poste de président à l'OM. Toutefois, si Vincent Moscato était à la place de Frank McCourt, ce serait totalement différent pour l'Espagnol. En effet, au micro de RMC, l'ancien joueur de rugby a balancé à propos de Longoria : « C'est un président salarié. Il faudra qu'un jour le président se pose la question de savoir s'il est bien dans ce poste. Pour l'instant, il n'a rien gagné en 5 ans. Il y a eu 150 000 transferts, mais il n'a rien gagné ».

« A un moment donné, il dégage »

« A un moment donné, moi si je suis président, que je suis le trésorier du club, je me pose la question parce lui c'est un employé. C'est un salarié. A un moment donné, il dégage, il faut trouver un autre mec, un vrai président qu'il mette en place une équipe qui gagne », a ensuite conclu Vincent Moscato. Rendez-vous d'ici quelques semaines pour voir si des questions se poseront sur la place de Pablo Longoria à l'OM...