Danger au PSG : Un attaquant revient pour faire mal ?

Le Paris Saint-Germain a désormais rendez-vous avec Aston Villa en quart de finale de la Ligue des champions. Sous la houlette d'Unai Emery, les Villans peuvent compter sur Marco Asensio, en grande forme depuis son arrivée en prêt en provenance du club parisien. Avec 8 buts en 10 matchs, l'international espagnol s'annonce comme une menace sérieuse pour son ancienne équipe.

Après un huitième de finale historique qui restera dans les mémoires contre Liverpool, le PSG n’en a pas fini avec les clubs anglais. Aston Villa, dirigé par l’ancien entraîneur parisien Unai Emery, tentera de mettre fin au parcours de l’équipe dirigée par Luis Enrique, qui profitera de cette double confrontation pour retrouver une vieille connaissance. Prêté cet hiver, Marco Asensio pourra en effet affronter ses anciens partenaires du PSG.

Asensio danger numéro pour le PSG ?

Et il y a danger pour le club de la capitale, qui va retrouver un joueur en très grande forme. Trouvant de nouveau le chemin des filets avec les Villans ce mercredi, l’international espagnol totalise déjà plus de buts sous les couleurs de son nouveau club (8 en 10 matchs) qu’avec le PSG (7 buts en 47 matchs) selon Stats du Foot.

« Un match très spécial »

OptaJean précise qu’aucun joueur de Premier League n’a été aussi prolifique en Championnat lors de ses débuts qu’Asensio, ce qui peut logiquement inquiéter le PSG, qui a souvent été puni par ses anciens joueurs. « Ce sera un match très spécial, très beau. Je vais avoir le temps d’y penser, confiait Marco Asensio au micro de Canal+ après la qualification d’Aston Villa pour les quarts de finale de la Ligue des champions. Il va falloir récupérer, s’entraîner et continuer à s’améliorer. Et on pensera au PSG après. J’ai regardé le match contre Liverpool, je suis content pour mes amis. Ils ont pu gagner, se qualifier, je suis content pour eux ».