Mercato : Départ imminent au Real Madrid, il fixe un rendez-vous en direct !

La rédaction

Annoncé sur le départ du Real Madrid, Carlo Ancelotti a laissé planer le doute après la défaite contre le FC Barcelone. Alors qu'il avait fermement nié les rumeurs de transfert vers le Brésil, son discours a changé en conférence de presse, laissant entendre qu'une décision pourrait être prise dans les semaines à venir.

Annoncé sur le départ du Real Madrid, la défaite de ce samedi face au FC Barcelone ne va pas arranger le cas de Carlo Ancelotti. Le coach italien est lié avec insistance au Brésil, une rumeur à laquelle il avait déjà répondu :

«J'apprécie le Brésil, mais il n’y a eu aucun contact entre la Fédération et moi ces derniers jours. Je suis entièrement concentré sur le Real Madrid. Je suis sous contrat avec le Real Madrid et je me concentre sur les titres. Nous avons désormais des objectifs importants.»

Ancelotti sur le départ

Mais le discours semble avoir radicalement changé. En conférence de presse, le coach du Real Madrid a laissé ouvert la porte à un départ de la Maison Blanche et fixe une date pour son choix final :

«Si je vais rester au Real Madrid ou non ? Ce sera une question pour les prochaines semaines, pas pour aujourd’hui (samedi).»

Direction le Brésil ?

Une déclaration qui va dans le sens des grosses révélations de Sky Sport. Le média anglais a affirmé que Carlo Ancelotti pourrait bien quitter le Real Madrid dans les prochains jours pour rejoindre la sélection brésilienne. Une information qui devrait être officialisée la semaine prochaine par la Confédération brésilienne de football.