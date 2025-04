Dembélé : La frayeur du PSG !

Amadou Diawara

Depuis le début de cette saison, Ousmane Dembélé est devenu un serial buteur. Toutefois, le numéro 10 du PSG pêche dans la finition ces derniers temps, ayant inscrit sa dernière réalisation le 1er avril. D'après Rio Mavuba, cette période de disette d'Ousmane Dembélé peut faire douter le PSG.

Depuis le début de sa carrière, Ousmane Dembélé est un dribbleur hors pair. Toutefois, l'attaquant français de 27 ans a toujours eu du mal à se montrer efficace devant les buts adverses. Habitué à être maladroit dans le dernier geste, Ousmane Dembélé est devenu un nouveau joueur cette saison. En effet, le numéro 10 du PSG est désormais un serial buteur, ayant inscrit 31 réalisations toutes compétitions confondues en club. Toutefois, Ousmane Dembélé semble avoir perdu son instinct de tueur devant les buts adverses ces dernières semaines.

PSG : Dembélé est muet depuis le 1er avril

Depuis son doublé face à Dunkerque en demi-finale de la Coupe de France (victoire 4-2 le 1er avril), Ousmane Dembélé n'a pas marqué sous les couleurs du PSG. A en croire Rio Mavuba, la méforme du numéro 10 de Luis Enrique peut faire douter l'équipe parisienne.

«Le fait que Dembélé ne marque pas, ça peut faire douter»

« Est-ce qu'on doit s'inquiéter pour le PSG après la défaite contre l'OGC Nice ? Perso, je ne suis pas trop inquiet. Ils ont un petit passage plus compliqué. Je pense que le match à Villa Park a peut-être semé le doute et donné des idées aux adversaires parisiens, mais quand je repense à ce match face à Nice. Ils ont quand même frappé 32 fois. Ce match-là, si tu le joues 10 fois, tu le gagnes 9 fois. Là, ils l'ont perdu parce qu'il y avait un grand Bulka. C'est vrai aussi que le fait que Dembélé ne marque pas, on l'a vu en forme et réaliste, ça peut faire douter, mais je n'ai pas d'inquiétude. Ce sera un tout autre match contre Arsenal », a jugé Rio Mavuba, présent dans l'émission Téléfoot (TF1) ce dimanche matin. Pour rappel, le PSG se déplace à l'Emirates Stadium d'Arsenal ce mardi soir, et ce, en demi-finale aller de la Ligue des Champions.