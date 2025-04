L'OM le sort de la retraite, c'est le choc !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Jean-Louis Gasset a joué les prolongations. Alors à la retraite après un passage sur le banc de la Côte d'Ivoire, le technicien avait été contacté par l'OM en février 2024 pour remplacer Gennaro Gattuso. Un coup de fil qui l'avait surpris. Agé de 71 ans, l'ancien adjoint de Laurent Blanc est revenu sur cette incroyable proposition.

En février 2024, l’OM se séparait de Gennaro Gattuso. Après Marcelino, le club marseillais se séparait d’un nouvel entraîneur. La situation était urgente. Mal en point au classement, le club phocéen se devait de trouver un nouveau maître à jouer. Bras droit de Pablo Longoria, Medhi Benatia propose alors le profil de Jean-Louis Gasset, qui venait alors d’annoncer sa retraite après un départ en pleine Coupe d’Afrique des Nations. Après quelques jours de réflexion, l'ancien adjoint de Laurent Blanc revient alors sur sa décision et accepte de s’engager avec l’OM.

Gasset raconte sa signature à l'OM

« Je venais d’annoncer ma retraite… Je l’ai vraiment pris comme un cadeau et un truc à vivre. J’avais envie de ça, retoucher à la Coupe d’Europe. Et à l’OM… Il n’y a plus que des trucs comme ça qui pouvaient me faire bouger. Ma route était terminée, j’étais au terminus de ma carrière… Et puis, tout d’un coup, vous avez ce club en manque de résultats, qui est en pleine crise de nerfs… Il fallait amener de l’expérience et du calme à des joueurs, un public, une ville entière. Il fallait ramener du bon sens… Et vous êtes choisi pour ça. Forcément, vous vous dites : “pourquoi pas. Qu’ai-je à perdre ?” Rien. Donc une nouvelle expérience dans un contexte grandissime… » a déclaré l’ancien sélectionneur de la Côte d’Ivoire.

« Des moments magnifiques à l’OM ! »

Malgré une septième place décevante à la fin de la saison, Gasset garde un souvenir mémorable de son passage à l’OM en raison de son parcours en Ligue Europa. « Eliminer trois équipes comme le Shakhtar Donetsk, Villarreal et Benfica… Sur ce dernier match, c’était le top de l’émotion. On a fini sur les rotules contre Benfica avec des jeunes du centre de formation sur le terrain. Ça se termine aux tirs au but au bout de la nuit avec ce stade Vélodrome qui se soulève ! J’ai encore en mémoire le tir au but de Luis Henrique. Il tirait en 4e pour finir. Bon, c’était bien engagé, et il restait Aubameyang en 5e… On a vraiment passé des moments magnifiques à l’OM ! » a-t-il déclaré à Top Mercato.