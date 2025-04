Officiel : L’OM annonce un renfort !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Ce dimanche, l’OM reçoit Brest Stade Vélodrome, en clôture de la 31e journée de Ligue 1. Une rencontre pour laquelle Roberto De Zerbi a convoqué un groupe composé de 23 joueurs, dans lequel ne figure pas Luiz Felipe, touché à l'œil. Le technicien italien pourra en revanche compter sur Leonardo Balerdi, de retour après avoir manqué les trois derniers matchs.

Après avoir renoué avec la victoire le week-end dernier face à Montpellier (5-1), l’OM doit enchaîner une deuxième victoire consécutive ce dimanche lors de la réception de Brest. Les Olympiens ont vu leurs poursuivants prendre des points, l'OGC Nice s’étant imposé face au PSG (3-1) vendredi. Samedi, Strasbourg a battu l’ASSE (3-1) et l’OL s’est défait de Rennes (4-1). Seule l’AS Monaco a été tenu en échec par Le Havre (1-1), alors que le LOSC se déplace à Angers ce dimanche.

Balerdi de retour pour la réception de Brest

L’OM n’a donc pas le choix et doit prendre des points pour conforter sa deuxième place au classement. Contre Brest, Roberto De Zerbi devra une nouvelle fois faire sans Luiz Felipe, touché à l'œil et qui ne figure pas dans le groupe dévoilé par le club marseillais ce dimanche matin. Un groupe élargi à 23 joueurs et dans lequel on retrouve en revanche Leonardo Balerdi. Touché au genou contre Reims (3-1), l’international argentin est de retour, reste à savoir s’il pourra tenir sa place.

« On verra s’il joue demain ou à Lille »

« Il n'a pas encore fait tout le travail avec nous. On verra au cours du dernier entraînement. Je n’ai pas encore décidé, donc on écoutera aussi ce qu’il me dira, ses sensations. Ce qu’il a dit, c’est qu’il est disponible et prêt à être là pour les derniers matchs. Après, on verra s’il joue demain ou à Lille », confiait Roberto De Zerbi samedi en conférence de presse à propos de Leonardo Balerdi, un des seuls défenseurs centraux à sa disposition. « Ce n’est pas un joueur déplacé à un autre poste. Ce n’est pas une solution de repli. C’est son rôle naturel. Vous connaissez ses qualités aussi bien, voire mieux que moi, car vous le suivez depuis plus longtemps. C’est un joueur extraordinaire, mais il doit être en forme, se sentir bien, et avoir les bonnes responsabilités : ni trop, ni pas assez. »