70M€ : Le PSG a un problème pour son mercato !

Alexis Brunet

Après Brescia, l’AC Milan et Newcastle, Sandro Tonali pourrait connaître un nouveau club la saison prochaine. Le milieu de terrain intéresserait notamment le PSG, et les Magpies auraient fixé son prix à 70M€. Problème, le joueur de 24 ans aurait le mal du pays et il souhaiterait plutôt revenir en Italie. Le champion de France ne part donc pas en avance sur ce dossier, bien au contraire.

À l’été 2023, le PSG décidait de tirer un trait sur une page importante de son histoire en disant adieu à Marco Verratti. Le milieu de terrain n’entrait plus dans les plans de Luis Enrique et, après onze ans à Paris, il était donc contraint de partir et de rejoindre la formation d’Al-Arabi au Qatar.

Le PSG veut Sandro Tonali

Mais après Marco Verratti, le PSG pourrait bien mettre la main sur un nouveau milieu de terrain italien. En effet, selon certaines sources, le club de la capitale serait intéressé par Sandro Tonali. Ce dernier évolue du côté de Newcastle actuellement, mais les Magpies ne seraient pas opposés à son départ lors du prochain mercato. Toutefois, la formation qui voudrait vraiment s’offrir le joueur de 24 ans devra alors mettre environ 70M€ sur la table.

Tonali veut retrouver l’Italie

Le PSG a l’habitude de signer des gros chèques et cela ne devrait donc pas lui faire peur, mais il y a quand même un problème dans le dossier Sandro Tonali. Le milieu de terrain ne se verrait pas en Ligue 1, puisqu’il préférerait revenir en Italie, d’après les informations de Tuttosport. Reste à voir si un club de Serie A aura les moyens de satisfaire les demandes anglaises.