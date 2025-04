Transfert «difficile» au PSG, masterclass de Luis Enrique ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Lors du dernier mercato hivernal, le PSG a bouclé un énorme coup avec la signature de Khvicha Kvaratskhelia contre 70M€. Arrivé en provenance de Naples, le talentueux géorgien a rapidement dû s’adapter aux exigences de Luis Enrique. Mais comme révélé par le joueur de 24 ans ce dimanche, l’Espagnol a parfaitement réussi à l’incorporer au sein de son dispositif.

Le PSG dispose d’un effectif conséquent. Désireux de posséder plusieurs cordes à son arc, notamment sur le plan offensif, Luis Enrique a pu compter sur le soutien de ses dirigeants. En janvier dernier, la direction du PSG réussissait à attirer Khvicha Kvaratskhelia en provenance de Naples contre un beau chèque de 70M€.

Kvaratskhelia, adaptation express au PSG

Une somme pas non plus extravagante dans le marché actuel, et pour un jeune joueur du talent du Géorgien. Ce dernier s’est rapidement mis aux jambes au sein de l’attaque du PSG. Et même si Khvicha Kvaratskhelia semble encore loin de son meilleur niveau, ce dernier a déjà pu effectuer plusieurs coups d’éclat avec son numéro 7 dans le dos. Ce dimanche, le Géorgien a accordé un entretien auprès du site officiel du PSG. Au sein de ce dernier, « Kvara » a notamment rendu hommage à Luis Enrique, qui a réussi à l’incorporer rapidement dans son dispositif.

« Un transfert en hiver peut aussi être compliqué pour l'entraîneur »

« Je pense que le plus difficile, c'est qu'un transfert en hiver peut aussi être compliqué pour l'entraîneur, car on rejoint l'équipe en milieu de saison. Le temps d'adaptation est court, cependant, je pense m'être plutôt bien adapté, grâce au staff, aux entraîneurs, au club et, bien sûr, aux joueurs, qui m'ont réservé un accueil chaleureux. Je me sens vraiment bien ici et ce soutien m'aide à être plus performant sur le terrain », a ainsi confié l’ancien de Naples. Nul doute que la saison prochaine, avec une véritable préparation estivale, le talent du Géorgien sera encore plus évident au PSG...