PSG - Luis Enrique : La confidence touchante de sa nouvelle star !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis son arrivée au PSG en juillet 2023, Luis Enrique n’a cessé de faire progresser des jeunes éléments à Paris. Figure paternelle pour ses joueurs, l’entraîneur espagnol garde un grand lien de confiance avec les siens. Ce dimanche, c’est le Géorgien Khvicha Kvaratskhelia qui a tenu à rendre hommage au technicien parisien.

Le PSG tient un nouveau diamant brut en ses rangs. Arrivé cet hiver en provenance de Naples, Khvicha Kvaratskhelia n’a pas tardé avant de faire ses preuves. Numéro 7 dans le dos, l’ailier géorgien n’est pas encore à son meilleur niveau, mais a déjà réussi quelques coups d’éclats sous les couleurs parisiennes. Habitué à rester sur son côté gauche en Italie, « Kvara » a reçu de nombreuses consignes tactiques de la part de Luis Enrique au cours des derniers mois.

Kvaratskhelia parfaitement encadré par Luis Enrique ?

En effet, l’entraîneur du PSG a habitué son vestiaire à la polyvalence. De ce fait, Khvicha Kvaratskhelia peut aussi bien évoluer sur le côté gauche de l’attaque parisienne que sur le côté droit. Doté d’un fort caractère, le Géorgien de 24 ans est bien encadré par Luis Enrique, qui aux yeux de ses joueurs, représente une véritable figure paternelle. Dans un entretien accordé au site du PSG ce dimanche, Kvaratskhelia est revenu plus en détail sur sa relation avec Luis Enrique.

« Personnellement, c'est son humanité qui m'a le plus marqué »

« Le rôle de l'entraîneur est extrêmement important dans la carrière d'un footballeur. Ce qui m'a le plus marqué chez lui, c'est son caractère et la façon dont il traite ses joueurs. Il vous donne le sentiment, sur et en dehors du terrain, que vous devez tout donner, pour le club et pour tous les supporters. Il vous traite avec un tel respect et une telle clarté… Nous savons tous quel genre d'entraîneur il est mais personnellement, c'est son humanité qui m'a le plus marqué, sa façon de communiquer avec les joueurs, de raconter l'histoire du football. Je suis vraiment heureux d'être ici avec lui, dans un tel club », a ainsi confié le numéro 7 du PSG.