OM : «Pathétique», un proche de Zidane allume De Zerbi

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Roberto de Zerbi a retrouvé le sourire. Dimanche soir, l'OM a mis fin à une série de trois défaites de suite en battant Toulouse (3-2). Mais tout n'a pas été parfait durant cette rencontre, et cela a été souligné par Chrstophe Dugarry. L'ancien coéquipier de Zinédine Zidane n'est pas convaincu par la méthode De Zerbi à l'OM.

L’OM a assuré l’essentiel ce dimanche soir en battant Toulouse. Peut-on, néanmoins, parler d’une sortie de crise ? C’est encore trop tôt pour le dire. Surtout avant un match face à l’AS Monaco qui pourrait s’avérer décisif pour la deuxième place qualificative pour la Ligue des champions. « J’essaie d’amener l’OM à l’objectif. Je pense être une bonne personne, même si aujourd’hui certains d’entre vous me font passer pour un criminel, et ce n’est pas juste » a déclaré Roberto de Zerbi, réglant par la même occasion ses comptes avec la presse.

« C’était un drama à l’italienne »

Mais pour Christophe Dugarry, cette victoire est en trompe-l’œil. « J’ai trouvé ça pathétique toute la semaine. (…) Humainement, il doit avoir des qualités, mais toutes ses pleurnicheries… C’était un drama à l’italienne, du cinéma, et ça va laisser des traces. (…) Son coup de gueule ne suffira pas pour atteindre la C1. Tant mieux pour la victoire d’hier (dimanche), mais sur ce que j’ai vu, on est loin du compte » a confié le champion du monde 1998.

De Zerbi n'est pas épargné

L’ancien international tricolore estime que De Zerbi fait fausse route en insistant seulement sur l’aspect mental et en taclant ses joueurs. « Pour lui, la seule chose à changer était le mental. Si ça lui suffit… J’ai vu une équipe qui s’en est sortie par le petit bout de la lorgnette. C’est une victoire qui va compter à la fin. Le prochain match face à Monaco décidera de tout. Je reste sur ma faim sur De Zerbi. À part taper sur les mecs, je ne comprends pas ce qu’il fait » a confié Duga sur RMC ce lundi.