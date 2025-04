Départ de l’OM : De Zerbi a déjà trouvé son prochain club ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé avec insistance sur la short-list du Milan AC qui est en quête de son futur entraîneur, Roberto De Zerbi pourrait donc potentiellement quitter l’OM en fin de saison. D’autant qu’un journaliste assure que le coach italien serait en réalité très intéressé par la perspective d’un nouveau projet au sein du club rossonero…

Vendredi dernier, en conférence de presse, Roberto De Zerbi a mis les choses au clair concernant son avenir à l’OM et le vif intérêt que lui porterait le Milan AC en vue de la saison prochaine : « Le Milan AC, je vais vous dire la vérité. Personne ne m'a appelé ! Et jusqu'à la fin du championnat, je ne parle avec aucune équipe, je ne flirte avec personne. Ma volonté, c'est de rester de nombreuses années ici. Je n'ai aucune intention de m'en aller », a clairement répondu le coach italien, sous contrat jusqu’en 2027 avec l’OM. Et pourtant…

Intérêt confirmé pour De Zerbi

Marco Guidi, journaliste de la Gazzetta dello Sport, a confirmé le vif intérêt du Milan AC pour l’entraîneur de l’OM au micro de Canal Football Club dimanche soir : « Le nom et le visage de Roberto De Zerbi ont fait la une de la Gazzetta dello Sport parce que c’est l’un des candidats pour entraîner l’AC Milan, surtout si Fabio Paratici est nommé directeur sportif de l’AC Milan. On verra le dénouement, il y a d’autres options comme Allegri, Conte ou d’autres entraîneurs réputés, mais Roberto De Zerbi est un entraîneur qui plaît ici », indique le journaliste, qui précise même que De Zerbi pourrait finir par craquer et signer un jour à Milan.

« Je pense qu’il saisira l’opportunité »

« Il reviendra un jour en Italie et il est fasciné par l’idée d’entraîner l’AC Milan. Il a un contrat à Marseille qui peut freiner son arrivée, mais il a été formé à l’AC Milan comme joueur. Pour lui l’AC Milan ça restera toujours spécial. S’il en a la possibilité, je pense qu’il la saisira », poursuit Guidi. En clair, le Milan AC pourrait bel et bien être le prochain club de Roberto De Zerbi.