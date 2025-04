Catastrophe au PSG, Thierry Henry appelé à la rescousse ?

Alexis Brunet

Vendredi soir contre l’OGC Nice, le PSG a perdu (1-3) et a par conséquent dit adieu au record d’invincibilité en Ligue 1. Un exploit qu’Arsenal avait réalisé il y a quelques années en Premier League. Selon Gaël Clichy, les Gunners avaient alors eu un peu de chance, mais ils pouvaient surtout compter sur un certain Thierry Henry.

En cette fin de saison, il reste deux objectifs majeurs au PSG. Le club de la capitale veut remporter une nouvelle Coupe de France, mais surtout mettre la main sur sa première Ligue des champions. Avant ce week-end, le club de la capitale voulait également finir invaincu en championnat, mais les partenaires de Marquinhos sont malheureusement tombés face à l’OGC Nice vendredi soir (1-3).

Les Invincibles d’Arsenal

Ce n’est donc pas cette saison que le PSG finira invaincu en championnat, mais les joueurs de Luis Enrique retenteront leur chance l’année prochaine. Avant cela, il ferait bien d’écouter Gaël Clichy, qui a expliqué au Parisien comment il avait, lui, réussi cet exploit avec Arsenal lors de la saison 2003-2004. « Il y a le travail, le talent, l’envie, mais aussi la réussite, et ça les gens n’aiment pas trop le mettre en avant. Face à Nice, la série du PSG s’arrête parce que le gardien fait huit arrêts de classe mondiale. Avec Arsenal, il y a eu beaucoup de situations comme celle-là : des poteaux pour l’adversaire, des joueurs comme Henry qui remettent l’équipe en place alors qu’on perdait, les mots justes trouvés par l’entraîneur aux bons moments de la saison… C’était un vestiaire et un groupe composés de joueurs qui n’avaient plus rien à prouver dans le foot. On savait que si on perdait 1-0 et qu’il fallait marquer, on n’allait pas tirer la couverture à soi : on allait donner le ballon à Thierry. »

Le PSG compte sur Ousmane Dembélé

Si Arsenal pouvait compter sur Thierry Henry, le PSG peut lui compter sur Ousmane Dembélé. Le Français est le meilleur buteur du club de la capitale cette saison, avec déjà 32 buts inscrits. Les supporters parisiens espèrent d’ailleurs que l’attaquant augmentera son total lors de la double confrontation face aux Gunners en demi-finale de Ligue des champions.