Problème d’argent, le PSG laisse filer un crack

Alexis Brunet

Mardi soir, le PSG retrouve la Ligue des champions avec sa demi-finale aller contre Arsenal. Cela sera également l’occasion pour le club parisien de retrouver Mikel Arteta, son ancien joueur. L’Espagnol a passé deux saisons en France, et à l’époque Paris voulait le garder, mais cela n’avait pas été possible pour des raisons financières.

Le PSG s’apprête à disputer le match le plus important de sa saison jusqu'alors. Mardi soir, le club de la capitale se rend sur la pelouse d’Arsenal en demi-finale aller de la Ligue des champions. Une rencontre très importante, qui va remémorer certains vieux souvenirs au passage.

Le PSG avait dû laisser filer Arteta

Depuis 2019, Mikel Arteta est le coach d’Arsenal. Un choix logique pour l’Espagnol qui a évolué chez les Gunners de 2011 à 2016. Mais avant d’être un joueur du club anglais, ce dernier a également évolué au PSG pendant deux saisons au début de sa carrière. L’entraîneur parisien d’alors, Luis Fernandez, appréciait tout particulièrement Arteta et il voulait même le garder davantage en France, mais le club de la capitale n’avait pas réussi à boucler l’opération pour des raisons financières. « Il y a eu des discussions entre les clubs, mais je n’en sais pas plus. Je pense qu’il a fait une petite erreur d’aller à Glasgow, mais son talent a ensuite éclaté à Arsenal. Et ça m’a fait plaisir. Je me suis dit qu’on ne s’était pas trompé en le prenant au PSG. Mais c’est dommage qu’il soit parti. Tout le monde l’a regretté, on aurait bien aimé qu’il continue avec nous… », a déclaré l’ancien international français à RMC Sport.

« J’espère qu’il aura un bon accueil »

Après le match de ce mardi en Angleterre, Mikel Arteta et ses joueurs se déplaceront pour la manche retour au Parc des princes le 7 mai prochain. À cette occasion, Luis Fernandez espère que les supporters du PSG sauront accueillir de la meilleure des façons leur ancien milieu de terrain. « J’espère qu’il aura un bon accueil, qu’on aura l’occasion de l’applaudir et de le féliciter pour son bon passage à Paris. Il a respecté le maillot. Il a une attitude correcte. C’est pour ça que je demande aux supporters qui viendront au Parc de ne pas le siffler. C’est quelqu’un qui mérite des applaudissements. C’est sûr qu’ils ne vont pas encourager l’équipe d’Arsenal, ils vont les siffler, mais j’aimerais qu’on réserve un bon accueil à Mikel Arteta. »