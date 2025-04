OM : Désastre sur le mercato !

La rédaction

Malgré un mercato hivernal ambitieux avec les arrivées de Luiz Felipe, Amar Dedic, Ismaël Bennacer et Amine Gouiri, l'OM peine à récolter les fruits de ses investissements. Si la défense et le milieu déçoivent, l'attaque peut compter sur un Gouiri en feu pour tenter de sauver une fin de saison encore incertaine.

Soucieux de combler les lacunes observées durant la première partie de saison, l'OM a réalisé un gros mercato hivernal avec quatre nouvelles arrivées. Les dirigeants olympiens, conscients du gros problème défensif, ont fait venir Luiz Felipe et Amar Dedic, renforcé le milieu de terrain avec Ismaël Bennacer, et l'attaque avec Amine Gouiri.

Les flops de l'OM

De beaux noms et beaucoup d'ambition à l'OM, mais au final, que tirer de ce mercato ? Le premier arrivé, Luiz Felipe, est celui qui a le moins joué. Il enchaîne les blessures et n'est apparu qu'à deux reprises sous les couleurs de l'OM. Amar Dedic, en vue après son arrivée, joue de moins en moins, et Ismaël Bennacer, sans être décevant, n'est pas totalement étincelant.

Gouiri brille

Heureusement qu'Amine Gouiri est là pour sauver les meubles. Le buteur de l'OM enchaîne les buts avec son club et sort d'une masterclass contre Brest. L'international algérien a inscrit un triplé sous les yeux de ses supporters, dont un magnifique retourné acrobatique pour faire passer l'OM à 3-1 avant la mi-temps.