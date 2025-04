Le PSG se rate complètement pour ce phénomène

Alexis Brunet

Il y a une vingtaine d’années, Mikel Arteta était un joueur du PSG. Le milieu de terrain était prêté par le FC Barcelone et Luis Fernandez était alors son entraîneur. L’ancien international français a souvenir d’un jeune joueur très timide, qu’il n’imaginait pas du tout devenir coach et pouvoir autant donner de la voix.

Par le passé et encore aujourd’hui, le PSG a souvent lancé quelques cracks. Si aujourd’hui c’est notamment Bradley Barcola et Désiré Doué qui flambent, il y a une vingtaine d’années, ce sont des phénomènes du nom de Ronaldinho ou Mikel Arteta qui ravissaient les supporters parisiens. D’ailleurs, le second va retrouver le club de la capitale mardi soir, cette fois dans le costume d’entraîneur d’Arsenal.

La carrière d’entraîneur d’Arteta surprend Luis Fernandez

Mardi soir donc, Arsenal et Mikel Arteta retrouvent le PSG en demi-finale aller de la Ligue des champions. L’Espagnol est l’entraîneur des Gunners depuis 2019, après avoir été l’adjoint de Pep Guardiola à Manchester City. Cette reconversion après sa carrière de joueur surprend d’ailleurs son ancien coach à Paris, Luis Fernandez, qui ne le voyait alors pas du tout devenir entraîneur. « À l’époque, je vous aurais dit : ‘Il ne sera jamais entraîneur, ce garçon’. Parce que c’est quelqu’un qui était à l’écoute, qui s’asseyait et qui ne disait jamais rien. Il était vraiment calme, tranquille. Parfois, il y a des milieux qui lèvent la voix pour replacer leurs partenaires ou les encourager. Ce n’était pas son cas. Ce n’était pas le personnage que je vois aujourd’hui sur le bord du terrain avec Arsenal. Ce n’est plus le Arteta que j’ai connu à Paris », a déclaré le champion d’Europe 1984 à RMC Sport.

« Il a respecté le maillot »

En attendant de peut-être devenir l’entraîneur du PSG un jour, Mikel Arteta sera donc l’adversaire du PSG ce mardi soir et le 7 mai prochain pour le match retour au Parc des princes. À cette occasion, Luis Fernandez espère que les supporters parisiens réserveront un bon accueil à leur ancien joueur, qui a toujours respecté le maillot du club de la capitale. « J’espère qu’il aura un bon accueil, qu’on aura l’occasion de l’applaudir et de le féliciter pour son bon passage à Paris. Il a respecté le maillot. Il a une attitude correcte. C’est pour ça que je demande aux supporters qui viendront au Parc de ne pas le siffler. C’est quelqu’un qui mérite des applaudissements. C’est sûr qu’ils ne vont pas encourager l’équipe d’Arsenal, ils vont les siffler, mais j’aimerais qu’on réserve un bon accueil à Mikel Arteta. »