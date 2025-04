Antoine Dupont : Iris Mittenaere de retour avec un vieil amour !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Nouvelle compagne d'Antoine Dupont, Iris Mittenaere est très active sur les réseaux sociaux. L'ancienne Miss France a ainsi publié une story sur Instagram sur laquelle elle présente un produit qui visiblement lui plaît grandement. « Je suis retournée là où je suis tombée amoureuse du megaformer », explique-t-elle.

Depuis quelques semaines, le couple entre Antoine Dupont et Iris Mittenaere fait les gros titres. Il faut dire qu'ils avaient tenté de garder le secret qui a finalement fuiter. Le capitaine du XV de France, qui a entamé sa convalescence après sa grave blessure au genou, peut donc suivre les activités de sa nouvelle compagne sur les réseaux sociaux.

D'ailleurs, Iris Mittenaere a publié une story Instagram sur laquelle elle évoque son amour pour un instrument de Pilate. « Je suis retournée là où je suis tombée amoureuse du megaformer », écrit-elle sur le réseau social, avant d'ajouter qu'elle est également « avec ma gourde qui ne me quitte plus. Trop pratique, et mon eau reste fraîche tout la journée ».

Iris Mittenaere a vécu le séisme en Thaïlande

Avant cela, Iris Mittenaere avait publié un message moins léger dans lequel elle annonçait notamment avoir du quitter précipitamment la Thaïlande, où elle s'était rendue pour un shooting, à cause du séisme d'une magnitude de 7,7 sur l'échelle de Richter qui a ravagé la région ces derniers jours. « Ça n'avait pas trop mal commencé. J'ai pris l'avion, j'ai eu la chance de pouvoir emmener ma sœur pour ce job de folie. On a atterri en Thaïlande pour un shooting et tout un programme avec une marque dont je suis l'ambassadrice. Ok les amis… Je dois vous expliquer le comment du pourquoi ces dernières 48h ont été un peu inattendues… Vous l'aviez sans doute vu venir... Tout a été annulé et nous avons dû repartir directement », a-t-elle expliqué à ses followers sur Instagram.