Incroyable, le plan pour voler 100€ au président de l’OM !  

Pour André Ayew, Pape Diouf était plus qu’un président à l’OM. En effet, celui qui a également été agent d’Abedi Pelé, père du Ghanéen, était comme un membre de la famille. De quoi donner lieu à des scènes particulières au sein du club phocéen. Ayew s’est notamment rappelé des fois où il n’hésitait pas à réclamer de l’argent à Pape Diouf, qu’il considérait comme son tonton.

Ce vendredi, pour So Foot, André Ayew a évoqué sa relation avec Pape Diouf. Alors qu’on a connu ce dernier comme président de l’OM, pour le Ghanéen, c’était un membre de sa famille. « C’est une figure très importante dans notre vie. Quand Pape Diouf était l’agent de mon père, on était gamins et on a grandi avec lui. Quand on est arrivés à Marseille, c’était notre tuteur. C’est un tonton pour nous, Pape Diouf », a notamment raconté Ayew qui évolue aujourd’hui au Havre.

« Oh Tonton, je n’ai plus d’argent, vas-y, tu me donnes 100 euros ? »

Compte tenu de cette relation avec Pape Diouf, André Ayew osait beaucoup de choses. L’ancien joueur de l’OM avait notamment un plan pour soutirer de l’argent à son « tonton ». « On pouvait rentrer chez nous deux fois dans l’année : en décembre et en fin de saison. Tous les mois, on prenait notre argent, on le dépensait, et donc quand les vacances approchaient, j’allais le voir et je lui disais : « Oh Tonton, je n’ai plus d’argent, vas-y, tu me donnes 100 euros ? » Il me disait : « Prend-les et sors d’ici ! » », a ainsi dévoilé André Ayew.

« J’allais voir qui sinon pour demander ces choses-là ? »

L’ancien joueur de l’OM a ensuite poursuivi : « Notre père n’était pas là, il était au Ghana. J’allais voir qui sinon pour demander ces choses-là ? Il était top. La disparition de Pape pendant le Covid, ce n’était pas facile à gérer. On lui doit énormément. On pense à lui et il nous manque. À la fin de notre vie, j’espère qu’on se retrouvera dans l’autre monde ».