«Ça part en sucette», catastrophe à l’OM !

Durant le Super Moscato Show sur RMC ce jeudi, les tensions récentes observées à l'OM ont été largement débattues. L'ancien rugbyman a livré un avis tranché sur ce sujet. Selon lui, Pablo Longoria ne dispose pas du caractère suffisant pour contrôler, tenir à l'écart les perturbateurs qui tournent autour du groupe.

Les murs ont tremblé à la Commanderie. En plus des mauvais résultats de son équipe, Roberto de Zerbi a dû gérer les états d’âme d’un Medhi Benatia, qui aurait critiqué, en privé, la gestion du cas Mason Greenwood, mais aussi peu goûté aux remarques sur son recrutement. « Il n’y a pas de problème avec le coach. C’est la réalité. On avance, et on lave s’il faut notre linge sale en famille » a confié le directeur sportif de l’OM ce jeudi.

« Leur association n’est pas bonne »

Mais pour Vincent Moscato, ces tensions montrent que l’ambiance est loin d’être idéale au sommet de l’OM. « Entre les quatre (De Zerbi, Longoria, Benatia et Ravanelli), tout le monde rejette la faute sur tout le monde. Tout le monde veut la peau de l’entraîneur. Leur association n’est pas bonne. J’ai peur que Longoria ne soit pas assez un taulier. Il n’y aurait pas eu toutes ces histoires s’il y avait un mec qui tapait du poing sur la table » a déclaré l’ancien rugbyman sur RMC.

Le tacle déguisé à Benatia et Ravanelli

Pour Moscato, Longoria doit remettre de l’ordre et placer De Zerbi sur un piédestal pour éviter les conflits. « Le président a choisi un entraîneur donc autour, tout le monde doit se taire. On ne vient pas faire des interférences. Il faut que les mecs soient vraiment fiables. Là ça part en sucette parce que tout le monde tire de son côté » a-t-il lâché. Le stage à Rome doit permettre de ressouder les liens. Justement, De Zerbi, Longoria et Benatia auraient longuement discuté ce mercredi dans une ambiance cordiale.