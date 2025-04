Antoine Dupont : «Tout a été annulé», l’annonce choc d’Iris Mittenaere

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En couple avec Antoine Dupont depuis quelques mois, Iris Mittenaere a vécu une situation très inquiétante puisqu'elle présente en Asie au moment du tremblement de terre d'une magnitude de 7.7 qui a frappé la région. L'ancienne Miss France, qui était en Thaïlande pour un shooting photo, a finalement tout annulé pour se rendre à Dubaï. Le joueur du XV de France a donc du être très inquiet pour sa compagne.

En couple depuis quelques semaines seulement, Antoine Dupont et Iris Mittenaere ont déjà connu une belle frayeur. Et pour cause, Miss Univers 2016 a raconté sur ses réseaux sociaux une drôle d'expérience vécue en Asie. En effet, elle était avec sa sœur, Manon, en Thaïlande pour un shooting photo lorsque le puissant séisme, d'une magnitude de 7,7 sur l'échelle de Richter a frappé la Birmanie ces derniers jours. Un tremblement de terre ressenti jusqu'en Thaïlande, provoquant d'importants dégâts.

Iris Mittenaere raconte sa aventure en Asie

« Ça n'avait pas trop mal commencé. J'ai pris l'avion, j'ai eu la chance de pouvoir emmener ma sœur pour ce job de folie. On a atterri en Thaïlande pour un shooting et tout un programme avec une marque dont je suis l'ambassadrice », raconte Iris Mittenaere dans sa story Instagram, avant d'en rajouter une couche au sujet de ce séjour mouvementé avec sa sœur.

«Tout a été annulé et nous avons dû repartir directement»

« Ok les amis… Je dois vous expliquer le comment du pourquoi ces dernières 48h ont été un peu inattendues… Vous l'aviez sans doute vu venir... Tout a été annulé et nous avons dû repartir directement », ajoute l'ancienne Miss France, avant de révéler qu'elle a finalement quitté la Thaïlande pour rejoindre brièvement Dubaï afin de « régler quelques affaires ». Une belle frayeur pour Iris Mittenaere, mais Antoine Dupont a du être rassuré de savoir que son compagne est rentrée saine et sauve de Thaïlande.