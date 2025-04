Incroyable, une star du PSG se plaint… sur WhatsApp !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après avoir terminé sa carrière de joueur au PSG, Zoumana Camara est par la suite devenu entraîneur adjoint au sein du club de la capitale. Il a donc dû gérer de nombreuses stars après avoir évolué avec elles. Ça a d’ailleurs donné lieu à certains moments étonnants comme notamment des complaintes reçues par Camara sur WhatsApp.

Zoumana Camara aura donc tout connu au PSG. D’abord joueur, il s’est retrouvé ensuite sur le banc de touche, que ce soit comme entraîneur adjoint de l’équipe première ou bien entraîneur principal des U19. Pour Kampo, Camara est revenu sur sa période d’adjoint, évoquant notamment sa gestion des stars et notamment d’Angel Di Maria.

« Il m’expliquait certaines choses, ou de frustration ou de mécontentement »

« Angel Di Maria, c’est quelqu’un que j’appréciais. J’aimais beaucoup. Ça lui arrivait des fois quand il avait des choses à faire passer ou des mécontentements, je recevais des fois des WhatsApp. Il m’expliquait certaines choses, ou de frustration ou de mécontentement. Et il écrivait en français », a tout d’abord raconté Zoumana Camara à propos des messages WhatsApp d’Angel Di Maria.

« Ça reste entre lui et moi »

L’ancien du PSG a ensuite ajouté : « Il y avait des fois des choses fortes, mais je n’allais pas prendre le téléphone et aller voir le coach. Ça reste entre lui et moi, après dans ce qu’il met, c’est à moi de prendre les infos et de les donner au coach. Qu’est-ce qui pouvait le frustrer ? Le mec veut tout le temps jouer. Ça peut être par rapport au temps de jeu, par rapport à son positionnement, ça peut être plusieurs choses. Ce sont des compétiteurs les mecs et il faut l’accepter ».