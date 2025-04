Deschamps a eu très chaud avec ce joueur du PSG !

Amadou Diawara

Ayant fait toutes ses classes en équipe de France, Désiré Doué aurait pu choisir la Côte d'Ivoire pour sa carrière internationale en A. En effet, Emerse Faé a tenté de convaincre le crack du PSG de rejoindre les Eléphants. Après avoir hésité longuement, Désiré Doué a finalement décidé de continuer l'aventure en Bleu.

Né à Angers, Désiré Doué a un père ivoirien et une mère française. Pouvant évoluer avec la France et la Côte d'Ivoire, le crack de 19 ans a fait toutes ses classes chez les Bleus (U17, U19, U21 et U23). Convoqué par Didier Deschamps pour le dernier rassemblement des Tricolores, Désiré Doué a accepté l'invitation. Ainsi, la pépite du PSG a obtenu sa toute première sélection en équipe de France A en quart de finale retour de la Ligue des Nations le dimanche 23 février (victoire 2-2, 5-4 contre la Croatie). Au grand dam de la Fédération Ivoirienne de Football (FIF).

«Je l'ai rencontré deux ou trois fois»

Lors d'un entretien accordé à l'After Afrique, Emerse Faé a avoué qu'il avait tenté de convaincre Désiré Doué de défendre les couleurs de la Côte d'Ivoire. « Si la fédération ivoirienne de football ou moi-même avons fait des démarches pour sonder la volonté de Désiré Doué de rejoindre ou non la sélection ? Ça fait à peu près deux ans qu'on discute avec l'entourage de Désiré, et avec Désiré lui-même aussi en personne. Je l'ai rencontré déjà deux ou trois fois. Depuis les Jeux Olympiques, on a beaucoup échangé ensemble. C'est bien évidemment un joueur qu'on aurait aimé récupérer, qui a longtemps réfléchi », a avoué le sélectionneur des Eléphants.

France - Côte d'Ivoire : Doué a longtemps hésité

Dans la foulée, Emerse Faé a révélé que Désiré Doué avait eu du mal à trancher entre la France et la Côte d'Ivoire. « Son cœur a longtemps battu entre venir jouer pour la Côte d'Ivoire et jouer pour la France (sic). Malheureusement, les circonstances ont fait que la France l'a sollicité dans le même timing que nous, et, pour l'instant, il a décidé de jouer pour la France. On respecte son choix, on lui souhaite bon courage pour la suite de sa carrière internationale, et nous, de notre côté, on va continuer à travailler », a précisé le technicien de 41 ans.