OM : «C'est moi le plus fort», l'annonce surréaliste de ce joueur !

La rédaction

L’OM a profité de son séjour à Rome pour souder encore un peu plus le groupe avant la réception capitale de Brest ce dimanche soir. Entre préparation sérieuse et moments de détente, Ulisses Garcia a fait une annonce aussi amusante qu'inattendue concernant son niveau de jeu au tennis de table.

L’OM a mis toutes les chances de son côté pour venir à bout de Brest, à domicile, ce dimanche. Roberto De Zerbi et ses hommes se sont envolés vers Rome à l’occasion d'une mise au vert pour s’assurer une place en Ligue des champions à la fin de la saison.

«C'est moi le plus fort au ping-pong»

Mais l’OM n’a pas fait que travailler lors de ce voyage. En conférence de presse, Ulisses Garcia est revenu sur les moments de détente passés entre joueurs et a fait une révélation étonnante :

«On a beaucoup discuté par rapport au décès du Pape, on est revenus vendredi, plus tôt. Et sur l'extra-sportif, on a profité du spa et du ping-pong, et je tiens à dire que c'est moi le plus fort au ping-pong».

Garcia, de nouveau titulaire ?

Le défenseur suisse a de fortes chances d’être à nouveau aligné sur le flanc gauche de la défense face à Brest. L’OM devra absolument s’imposer pour conserver sa deuxième place au classement, au vu des résultats de ses concurrents directs.