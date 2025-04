Mercato - OM : Le flop est confirmé !

La rédaction

À quelques heures d’un match crucial contre Brest pour rester en course pour la Ligue des Champions, l’OM doit faire face à un nouveau coup dur. Arrivé cet hiver pour renforcer la défense olympienne, Luiz Felipe enchaîne les absences. Entre blessures et méforme, son passage à Marseille tourne déjà au fiasco.

Ce dimanche, l’OM reçoit le Stade Brestois au Stade Vélodrome dans le cadre de la 31ᵉ journée de Ligue 1. Les Olympiens doivent absolument gagner pour reprendre l’avance perdue suite aux bons résultats de leurs concurrents directs. Nice, Strasbourg et Lyon se sont imposés ce week-end.

Luiz Felipe de nouveau absent

Ce dimanche, l’OM a annoncé le groupe convoqué par Roberto De Zerbi pour le match face à Brest. Si les Phocéens pourront compter sur la présence de Leonardo Balerdi, blessé au genou lors de la défaite face à Reims, ils enregistrent un autre forfait en défense : celui de Luiz Felipe.

Un nouveau flop à l’OM ?

Arrivé cet hiver à l’OM, Luiz Felipe n’a pas eu l’occasion de s’illustrer sous les ordres de Roberto De Zerbi. Le défenseur italien va manquer son 14ᵉ match de la saison pour cause de blessure et n’a joué à peine plus d’une heure en deux rencontres sous les couleurs de l’OM. Un nouveau flop ?