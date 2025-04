Encore une polémique au PSG, «c’est dramatique»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le dernier match du PSG contre Dunkerque a fait polémique, puisqu'il n'y avait pas corner sur l'action qui a provoqué le but inscrit par Marquinhos. Un scandale qui a beaucoup fait parler après le match, et Pierre Ménès pousse un coup de gueule à ce sujet en assurant la défense du PSG.

Le PSG a validé son ticket pour la finale de la Coupe de France mardi en allant s'imposer contre Dunkerque (4-2), mais cette rencontre a fait polémique sur le plan arbitral. En effet, Marquinhos a inscrit le deuxième but parisien de la tête à la 48e minute de jeu, mais le corner qui a amené cette action était en réalité inexistant. Et nombreux sont t les observateurs à l'avoir souligné après la victoire du PSG.

« Tout le monde a hurlé au scandale »

Dans une vidéo diffusée sur sa chaine Youtube, Pierrot le Foot, Pierre Ménès s'est lâché à ce sujet et assure la défense du PSG face à la polémique : « Puisqu’il y a le PSG dans un match, il y a forcément une polémique : le 2e but du PSG signé Marquinhos a été obtenu alors qu’il n’y avait pas corner. Tout le monde a hurlé au scandale. Pour les Dunkerquois c’est un peu compréhensible, mais les commentateurs à la télé ça l’est quand même moins. Et ce serait bien de connaitre le règlement : tu ne peux pas réclamer la VAR sur un corner. C’est dramatique d’induire les gens en erreur comme ça », constate l'ancien consultant de Canal +.

« Pas très constructif »

« Je veux bien qu’on en fasse un fromage pour un corner, mais bon, il y avait aussi un potentiel penalty sur une frappe de Doué et une main dunkerquoise en première période. Si on doit à chaque match du PSG faire l’inventaire des erreurs d’arbitrage, c’est quand même pas très constructif », poursuit Pierre Ménès, qui regrette donc les polémiques à répétition autour du PSG.