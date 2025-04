Transferts : «On sait jamais», l'annonce qui fait vibrer l'OM !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd'hui à l'AS Monaco, Eliesse Ben Seghir est sous contrat jusqu'en 2027 avec le club de la Principauté. Alors que le phénomène marocain fait craquer plus d'un club, les fans de l'OM aimeraient également le voir chez eux, où il aurait pu signer étant plus jeune. C'est surtout le cas de Mohamed Henni. Et face à l'influenceur, Ben Seghir n'a pas totalement fermé la porte.

Il y a quelques jours, en marge du derby entre Monaco et Nice, Mohamed Henni a eu la chance d'échanger avec Eliesse Ben Seghir, international marocain du club de la Principauté. Et entre les deux hommes, comme on a pu le voir sur Youtube, il a été question... de l'OM. « Je vais aller à l'OM là. Non je rigole », a tout d'abord ironisé Ben Seghir.

« A Marseille, tu seras une légende »

Si Eliesse Ben Seghir blague à propos d'un transfert à l'OM, Mohamed Henni est lui sérieux. Réclamant l'arrivée du Marocain, le célèbre fan du club phocéen lui a alors fait savoir : « C'est dur l'OM, c'est pour ça si tu peux venir, ça me ferait vraiment du bien. A Marseille, tu seras une légende. A Marseille, on construit l'équipe autour de toi. Il te faut un transport, je suis là. Il te faut un mec qui fait des messages, c'est moi qui fait les massages. Garde du corps... Non je ne sais pas me battre ».

« Je ne dis pas qu'il n'y a aucune chance »

« Il y a aucune chance ? On ne sait jamais dans le football », l'a ensuite relancé Mohamed Henni. Eliesse Ben Seghir a alors lâché une réponse qui devrait ravir les fans de l'OM : « Je ne dis pas qu'il n'y a aucune chance. On sait jamais ». Ça a en tout cas fait le bonheur de l'influenceur : « Merci de laisser un espoir ».