Adil Rami : Le craquage en live !

Comme tous les lundis, Jérôme Rothen tient son émission sur RMC. En raison de la journée de Kings League France à Villepinte, le directeur sportif du Unit3d FC n'était pas en studio. Et force est de constater que cela l'a particulièrement dérangé pendant le quiz de Julien Cazarre à cause... d'Adil Rami ! Explications.

Ce lundi 28 avril avait lieu une nouvelle journée du mini-championnat de la Kings League France. Jérôme Rothen était sur place aux Parc des expositions de Villepinte en sa qualité de directeur sportif du Unit3d FC notamment présidé par Squeezie. De ce fait, l'ancien joueur du PSG a effectué son émission Rothen s'enflamme sur place et non dans les studios de RMC comme à son habitude.

Adil Rami fait craquer Jérôme Rothen en direct sur RMC

Ce qui a engendré une scène assez cocasse pendant le traditionnel quiz quotidien de Julien Cazarre en fin d'émission. En effet, à la question : « Quel champion d'Europe 2021 est dans l'équipe d'Arsenal ? », Jérôme Rothen a totalement répondu à côté à cause... d'Adil Rami !

«Mais c'est Adil Rami qui me dit n'importe quoi. Vas-y sors !»

Le président du Wolf Pack FC était également présent au Parc des expositions de Villepinte. Et au lieu de lui souffler la bonne réponse qui était Jorginho, le champion du monde Adil Rami avait une tout autre idée. « Thomas Partey ? William Saliba ? ». De quoi inspirer une vanne à Julien Cazarre par rapport à la Kings League et engendrant une réponse claire de Jérôme Rothen, en plein craquage à cause de l'ancien joueur de l'OM. « Mais c'est Adil Rami qui me dit n'importe quoi. Vas-y sors Adil ! (Rires) ».