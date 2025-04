«Ça doit bais** à mort» : Il balance en live sur un joueur du PSG !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

La rencontre improbable. Au cours d’un voyage en train pour Paris, Désiré Doué a rencontré Anyme, un influenceur apprécié du joueur du Paris Saint-Germain qu’il a approché en réclamant une photo. Une discussion lunaire puisque Anyme ne savait même pas qui était le numéro 14 du PSG.

Du haut de ses 19 ans, Désiré Doué a vécu un été 2024 quasi doré. Avant d’être transféré du Stade Rennais au PSG pour 50M€, le natif d’Angers prenait part aux Jeux Olympiques de Paris 2024 et raflait la médaille d’argent après une défaite en finale face à l’Espagne. Depuis, Doué en a fait du chemin en faisant ses premiers pas en Ligue des champions ainsi qu’en équipe de France.

«Je sens une main se poser sur mon épaule. On me dit : « Anyme ? »»

Ces derniers mois, Désiré Doué a rencontré Anyme sur un quai de gare et a fait un bout de chemin avec l’influenceur pour se rendre à Paris. Une interaction folle puisque c’est le joueur du PSG qui était fan d’Anyme et non le contraire. « T’es en contact avec Désiré Doué? En contact, ça fait beaucoup ? On prenait le même train. L’histoire est assez lunaire. J’allais sur Paris, je vais pour prendre mon train, je suis sur le quai et je sens une main se poser sur mon épaule. On me dit : « Anyme ? » . Je le check et il me dit : « J’aime bien ce que tu fais, ça fait plaisir. Je regarde souvent tes vidéos » ».

«Il est beau gosse, ça doit bais** à mort»

« Je le remercie et parle un peu avec lui. Il me dit « tu vas où ? », je lui réponds que je vais à Paris. Mais je ne calcule pas, c’est un tisme (ndlr métisse), il est beau gosse, ça doit bais** à mort, ça doit bien ramoner ». a estimé Anyme pendant son live.