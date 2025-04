Rabiot prend sa revanche, la grosse perte du PSG !

Amadou Diawara

Le dimanche 16 mars, le PSG a reçu l'OM au Parc des Princes. Alors qu'Adrien Rabiot était de retour à Paris, les supporters du club rouge et bleu l'ont pris en grippe, tenant des propos insultants envers sa famille et lui. Ce mercredi, la commission de discipline de la LFP a sanctionné à la fois le PSG et ses fans.

Pour le compte de la 26ème journée de Ligue 1, le PSG a accueilli l'OM au Vélodrome. Transféré librement et gratuitement à Marseille l'été dernier, Adrien Rabiot a fait son retour au Parc des Princes. Toutefois, le public parisien lui a réservé un accueil très hostile.

PSG-OM : Rabiot et sa famille insultés au Parc des Princes

Formé au PSG, Adrien Rabiot a été très mal reçu par le public du Parc des Princes le 16 mars dernier. En effet, le joueur et ses parents ont été victimes d'insultes durant le Classique. Ce qui n'a pas manqué de faire réagir la LFP.

PSG - Le Havre : La tribune Auteuil fermé partiellement

Ce mercredi, la commission de discipline de la LFP a statué sur l'affaire Rabiot. Et elle a décidé de fermer partiellement la tribune Auteuil pour un match ferme, comme annoncé via un communiqué. Alors que la sanction prendra effet à partir de mardi prochain, elle sera appliquée le 19 avril face au Havre. De surcroit, le PSG a écopé d'une amende de 20 000€.