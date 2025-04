Signature à Paris, le coup de gueule sur l’Algérie !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En octobre dernier, Ilan Kebbal faisait le choix de prolonger avec le Paris FC. Le voilà aujourd’hui sous contrat jusqu’en 2028, mais ça n’aurait pas dû se passer comme ça. En effet, l’Algérien pensait à faire ses valises lors du dernier estival. Kebbal est finalement revenu sur cette décision en raison notamment de l’Algérie. Explications.

Si Ilan Kebbal est aujourd’hui toujours au Paris FC, ça aurait pu et dû se passer différemment. En effet, l’été dernier, l’Algérien avait prévu de faire ses valises. « Pour être honnête, l’été dernier, je voulais partir. Rater la montée m’avait fait mal… je ne voulais pas quitter le club, cela m’aurait déchiré le cœur de partir. Mais c’était une question d’ambition, aussi pour la sélection algérienne », a expliqué Kebbal pour RMC. Mais au final, il est resté au PFC et a même prolongé. Que s’est-il alors passé ?

« J’avais des propositions en Ligue 1 »

Pourquoi Ilan Kebbal n’a donc pas quitté le Paris FC ? A propos de ce retournement de situation, le principal intéressé a fait savoir : « Je voulais aussi aller dans le club qui me voulait le plus, j’avais des propositions en Ligue 1. Mais pendant l’été, je me suis rendu compte que le club qui me désirait le plus, c’était le Paris FC. Au final, dès la fin juillet, j’ai décidé de rester et j’ai prolongé. Je ne regrette pas, je suis au meilleur moment de ma carrière ».

« En Algérie, ils ne me connaissaient pas, ils s’en foutent »

Et voilà que si Ilan Kebbal a retourné sa veste, c’est aussi à cause de l’Algérie. En effet, le joueur du Paris FC a ajouté : « Je voulais partir en pensant à l’équipe nationale mais j’ai vu que limite en Algérie, ils ne me connaissaient pas, ils s’en foutent… donc j’ai privilégié mon bien-être. Je ne voulais pas jouer en Ligue 1 coûte que coûte mais je ne voulais pas être catalogué joueur de Ligue 2 toute ma carrière. J’aime ce championnat mais je suis quelqu’un d’ambitieux et il faut que je montre en Ligue 1 que j’ai le niveau. Sinon, les gens vont douter de moi ».