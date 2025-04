Kylian Mbappé : Le PSG refait le coup !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Ancien joueur majeur du PSG au début des années 2000, Ronaldinho avait ensuite décidé de franchir un cap en quittant le Parc des Princes pour l’Espagne. Et l’ancien star brésilienne constate que Kylian Mbappé, qui a quitté le PSG pour le Real Madrid l’été dernier, marche sur ses traces et reproduit le même schéma.

Passé par le PSG entre 2001 et 2003 où il a découvert le football européen, Ronaldinho avait ensuite décidé de rallier le FC Barcelone, en Liga. Et dans un large entretien accordé à L’EQUIPE mardi, l’ex-attaquant brésilien fait le parallèle entre son parcours et celui d’un certain Kylian Mbappé, qui lui aussi été un joueur majeur du PSG avant de prendre la direction de l’Espagne.

« C’est un grand ami »

« Il fait bien sûr partie des joueurs que j'aime beaucoup. C'est un grand ami. C'est une personne que j'estime aussi pour tout ce qu'il fait dans la vie », lâche Ronaldinho avant d’évoquer la comparaison avec Mbappé.

« On a la même trajectoire »

« Je suis très content qu'il soit venu dans le Championnat espagnol. On a un peu la même trajectoire après Paris... sauf le club ! (Il se marre) Mais il est aussi dans un club historique qui doit lui permettre de s'épanouir et de gagner les choses importantes qui lui manquent », poursuit l’ancien numéro 10, qui constate donc que le PSG a refait un coup similaire avec Mbappé.