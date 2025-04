Deschamps : Le coup de fil inattendu ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Au vu des performances de William Saliba, de Dayot Upamecano ou encore du vivier important au poste de défenseur central, Maxence Lacroix sait pertinemment qu’il ne figure pas dans les petits papiers de Didier Deschamps. Cependant, de par son expérience en Bundesliga et à présent à Crystal Palace en Premier League, Lacroix compte bien être la belle surprise à l’avenir.

Didier Deschamps a lancé Désiré Doué pendant le dernier rassemblement de l’équipe de France. Le 23 mars, en marge du quart de finale retour de la Ligue des nations contre la Croatie (2-0 et 5-4 aux tirs au but), l’attaquant du PSG a fêté sa première sélection. Se pourrait-il que le sélectionneur des Bleus donne sa chance à un nouveau petit poucet avant de rendre son tablier au terme de la Coupe du monde 2026 ?

«On peut voir que les joueurs qui jouent à ma place, performent en Premier League»

Maxence Lacroix a été invité à s’exprimer sur une éventuelle convocation en équipe de France sur RMC lundi soir. « L’équipe de France ? C’est une question qu’on me pose tout le temps. Il faut savoir qu’en France, il y a de très bons joueurs à tous les postes. Il y a une très grosse concurrence. On peut voir que les joueurs qui jouent à ma place, performent en Premier League. On peut voir Saliba, Ibou (ndlr Konaté) sont dans des équipes qui jouent la Champions League ».

«Il faut continuer à travailler, à être performant et ça arrivera»

« Quand tu joues dans une équipe de milieu de tableau, c’est plus complexe, plus difficile. Il faut encore prouver tous les week-ends et c’est pour ça que je suis venu en Premier League pour pouvoir jouer contre ce genre d’équipes et montrer que j’ai quelque chose à jouer. Il faut continuer à travailler, à être performant et ça arrivera ». a conclu le défenseur de 25 ans qui a signé à Crystal Palace l’été dernier pendant son passage sur Génération After. La balle est dans le camp de Didier Deschamps.