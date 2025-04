Mbappé au PSG : Un joueur de l’équipe de France se lâche

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Partenaire de Kylian Mbappé à plusieurs reprises ces dernières années en équipe de France avant d’avoir été laissé de côté par Didier Deschamps, Axel Disasi juge l’évolution du PSG sans le capitaine des Bleus. Et le défenseur central d’Aston Villa estime que le projet se porte bien mieux sans les stars telles que Mbappé.

S’il a perdu sa place en équipe de France ces derniers mois, Axel Disasi (27 ans) connaît bien le vestiaire des Bleus et notamment leur capitaine, Kylian Mbappé, côtoyé à de nombreuses reprises en sélection. Dans un entretien accordé au Parisien, le défenseur d’Aston Villa (prêté par Chelsea) juge l’évolution du nouveau projet du PSG depuis le départ de Mbappé, et il se lâche avec un avis bien tranché.

« Plus de joueurs qui dominent l’équipe »

« De l’extérieur j’ai l’impression de voir un PSG complètement différent. Ce n’est plus le PSG qu’on a connu avec des joueurs qui dominaient l’équipe. Là, c’est un collectif qui tourne vraiment bien avec des joueurs qui prennent beaucoup de plaisir à évoluer ensemble. La victoire contre Liverpool a fait beaucoup de bruit en Europe. C’est une équipe sur laquelle il faudra compter pendant de longues années », estime Axel Disasi, qui livre également son point de vue sur Ousmane Dembélé, actuellement en pleine bourre au PSG.

Disasi s’enflamme pour Dembélé

« Je ne suis pas impressionné parce que c’est l’un des premiers joueurs qui m’ont bluffé lorsque je suis arrivé en équipe de France. On connaît tous sa qualité de dribble, mais là c’est vrai qu’il met la barre très haut. Plus il marque, plus il donne l’impression d’avoir de l’appétit pour marquer. Je pense qu’à la fin de l’année il aura beaucoup de montres (rires). Je suis super content pour lui, car c’est un super gars, attachant et marrant. Je lui souhaite de continuer sur sa lancée, même si contre nous ce serait bien qu’il reste calme », poursuit le défenseur français d’Aston Villa.