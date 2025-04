Zidane - PSG : C’est confirmé en direct !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé dans le viseur du PSG à plusieurs reprises ces dernières années, Zinedine Zidane a bel et bien été approché en 2022 avant la nomination de Christophe Galtier. Daniel Riolo s’est confié à ce sujet en direct sur RMC Sport lundi soir au moment d’évoquer l’avenir incertain de Luis Campos au PSG.

Zinedine Zidane sur le banc du PSG, l’histoire a bien failli se faire ! Durant l’été 2022, le Qatar cherchait un successeur à Mauricio Pochettino, et l’ancien coach du Real Madrid était la grande priorité. En parallèle, Luis Campos était nommé en tant que conseiller sportif du PSG. Mais Zidane a refusé le poste comme l’a confirmé Daniel Riolo lundi soir en direct dans l’After Foot, sur RMC Sport.

Campos, un futur incertain au PSG

L’éditorialiste a d’abord fait le point sur l’avenir très incertain de Luis Campos, qui pourrait quitter le PSG en fin de saison : « Campos veut rester, mais le PSG ne veut pas qu'il reste. Parce que s'ils voulaient qu'il reste, il aurait resigné depuis longtemps. Ils ne veulent plus de lui. Quand on parle du directeur sportif et de son travail et qu'on dit qu'il a eu des échecs comme ça arrive pour un directeur sportif, c'est moins grave quand c'est au PSG l'échec. Tu peux prendre 2 attaquants à 90M, l'un est parti et l'autre tu le fais peu jouer, c'est pas un problème. Si ça arrive dans un autre club de Ligue 1, tu traînes le boulet pendant 5 ans. Cette année, j'ai aimé souligner qu'il était très intéressant », indique Riolo, avant de confirmer la piste Zidane au PSG en 2022.

« Le club n’arrive pas à faire Zidane »

« Dans un premier temps quand Campos arrive, et que le club n'arrive pas à faire Zidane comme ils le pensaient, et que Campos prend le poste et fait venir Galtier, toute cette période-là, je ne suis pas sûr qu'il ait les mains libres pour faire ce qu'il a envie à ce moment-là. Petit à petit, quand il a entendu qu'on ne voulait plus faire de la grande star et qu'on pourrait essayer de construire autre chose avec un autre état d'esprit, prendre Vitinha, tout le monde doutait de lui quand il a signé. Joao Neves, moins parce qu'on sentait que c'était un espoir. Il y a eu des bons coups faits par Campos », poursuit Daniel Riolo.