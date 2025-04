Luis Enrique : Un joueur du PSG le fait souffrir !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présent en conférence de presse en marge du match reporté contre le FC Nantes, qui aura lieu mardi soir, Luis Enrique a notamment été interrogé sur le rendement de Nuno Mendes, un joueur qu'il a encensé et qui l'avait fait souffrir lorsqu'il l'avait face à lui. L'entraîneur du PSG est donc soulagé de l'avoir désormais dans son effectif.

Luis Enrique impressionné par Nuno Mendes

« Nous analysons ce que font tous les joueurs, tout le monde commet des erreurs. Nous commettons des erreurs. Tout dépend ensuite de ce que vous décidez d’observer, le positif ou le négatif. Je pense que Nuno Mendes est un avion de chasse, en attaque comme en défense. J’adore les joueurs avec cet état d’esprit, cette personnalité. Peu importe le match, il est toujours prêt, au top niveau, à 100%. Citez-moi un joueur qui ne commet jamais d’erreur, qui ne connaît jamais un jour sans, qui ne soit pas parfois étourdi », s'enflamme l'entraîneur du PSG en conférence de presse, avant de poursuivre.

«Il m’a fait souffrir lors d’Espagne-Portugal »

« Avec Nuno Mendes… Je le connaissais avant d’arriver ici, il m’a fait souffrir lors d’Espagne-Portugal en Ligue des nations. C'est un joueur unique. Il est capable d’attaquer, de faire la dernière passe, de marquer. Capable de défendre contre l’un des meilleurs joueurs du monde. Il n’a été battu sur pratiquement aucune action. Si nous cherchons une action où un joueur a fait une erreur, on en trouvera, pour n’importe quel joueur au monde. L’état d’esprit de Nuno Mendes et son rendement cette saison et depuis que je suis là est remarquable », ajoute Luis Enrique.