Rabiot veut virer des joueurs de l'OM, c'est validé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après la défaite contre Reims (1-3), Adrien Rabiot n'avait pas manqué de pousser un gros coup de gueule, pointant du doigt l'attitude de certains de ses coéquipiers. Une sortie largement commentée et validée par le journaliste Simon Dutin qui estime que si certains joueurs de l'OM ne sont pas concernés, la porte est ouverte.

Très impliqué cette saison à l'OM, Adrien Rabiot avait notamment profité de son expérience pour pousser un gros coup de gueule après la défaite contre Reims à la fin du mois de mars (1-3) qui mettait en péril les chances des qualifications en Ligue des champions.

Le coup de gueule de Rabiot est validé

« Sur le plan comptable, cela fait mal, mais c’est surtout l’état d’esprit qu’on affiche. On a des objectifs, on en parle chaque week-end. Mais ce n’est pas suffisant. J’ai l’impression de voir des mecs qui n’ont pas envie d’aller en Ligue des Champions, qui n’ont pas envie de se battre pour connaître la Coupe d’Europe et y jouer. C’est compliqué et je ne sais pas quoi dire », confiait l'international français après cette défaite au micro de DAZN. Des propos validés par le journaliste de RMC Simon Dutin.

«Si ça ne plait pas à des mecs, et bien tant pis qu’ils aillent voir ailleurs»

« Rabiot est arrivé à l’OM pour emmener les autres. Il a été pendant cinq ans un joueur phare d’un des plus grands clubs italien, la Juventus, et il est arrivé à Marseille dans un club qui semblait sous-dimensionné par rapport à sa carrière, et il est venu aussi pour ça. Si ça ne plait pas à des mecs qui ont un dixième de son expérience, et de son palmarès, et bien tant pis qu’ils aillent voir ailleurs. Si certains joueurs de l’OM se sentent vexés lorsqu’un mec comme Rabiot dit : "on n’est pas au niveau, il faut se reprendre" et bien qu’ils changent de discipline ou faut au moins changer de club et aller en Ligue 2 ou le maintien », lâche-t-il sur le plateau des Grandes Gueules du Sport.