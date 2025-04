Transferts - OM : Le feuilleton que personne n’avait vu venir !

Axel Cornic

Arrivé en 2020, Luis Henrique était considéré par beaucoup comme un énorme flop, mais tout a changé depuis l’arrivée de Roberto De Zerbi. Le Brésilien, l’un des meilleurs joueurs à l’Olympique de Marseille cette saison, semble transformé et cela aurait déjà eu un impact sur le mercato, avec deux cadors européens qui se l’arracheraient.

Plusieurs semaines nous séparent encore du mercato estival, mais un premier gros dossier se dessine déjà du côté de Marseille. Les médias étrangers ont récemment annoncé que l’Inter ainsi que le Bayern Munich souhaiteraient s’attacher les services de Luis Henrique, milieu droit de 23 ans qui évolue à l’OM depuis son arrivée de Botafogo, en 2020. Et ça annonce un début d'été grandiose !

Un transfert à 35M€ pour Luis Henrique ?

D’après les informations de La Provence, l’OM ne s’opposerait pas à un départ du Brésilien, mais aurait tout de même fixé la barre à 35M€. Un montant très important puisqu'il représente plus que quatre fois ce qui avait été dépensé pour le recruter, mais également parce qu’avec un tel transfert, Luis Henrique pourrait devenir l’une des meilleures ventes de l’histoire marseillaise. Au-delà, on ne trouve que Michy Batshuayi (39M€) et Didier Drogba (38,50M€), transférés à Chelsea respectivement en 2016 et en 2004.

Le plan de l’OM

Deux clubs se seraient déjà manifestés pour Luis Henrique, avec le Bayern Munich et l’Inter. Mediaset nous apprend que les Italiens auraient préparé une offre de 20M€ et seraient disposés à aller jusqu’à 25M€ maximum. Côté allemand, Sky Sport Deutschland annonce qu’il n’y aurait aucun problème dans les négociations, avec les Bavarois qui seraient disposés à payer la somme demandée. Mais pour le moment, l’OM ne souhaiterait pas du tout voir les discussions s’accélérer, espérant déclencher des enchères internationales misant notamment sur des intérêts en Angleterre, avec Newcastle ou Nottingham Forest.