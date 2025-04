Adil Rami : Le gros craquage sur Instagram !

La rédaction

Sous pression après un début de saison compliqué en Kings League, Adil Rami a poussé un énorme coup de gueule contre l’arbitrage sur Instagram. Très critique envers les décisions arbitrales, l’ancien défenseur de l’OM n’a pas mâché ses mots… avant de finalement s’imposer face à 360 Nation avec le Wolf Pack FC.

Adil Rami multiplie les projets depuis sa retraite sportive. En parallèle de ses émissions Danse avec les Stars et Les Traîtres, l’ancien joueur de l’OM s’est lancé un nouveau défi : devenir président d’un club de football. À la tête du Wolf Pack FC en Kings League, son début de saison est pour le moins compliqué. Après de nombreux revers et des décisions arbitrales contestables, Adil Rami a publié un long message dans sa story Instagram, visant directement les arbitres de la compétition.

«L'injustice est devenue une habitude»

«Nouvelle journée ce soir, 18h. Messieurs les arbitres, faites-vous plaisir : il ne reste plus que trois journées pour approfondir votre magnifique travail de boycott. Certains regardent des matchs avec des règles claires et du beau jeu. D'autres, comme nous, assistent chaque semaine à de nouvelles surprises... toujours plus créatives. Depuis la première journée, l'injustice est devenue une habitude. Aujourd'hui, elle est même devenue un spectacle. Hâte de découvrir, pour cette 5ᵉ journée, le nouveau chef-d'œuvre d'invention que nous réservent nos chers arbitres. La Kings League, ou l'art de réinventer les règles chaque week-end. Ceci dit, l'arbitre de la 4ᵉ journée sur le 1ᵉʳ et 4ᵉ match, bravo à toi.» peste Adil Rami sur son compte Instagram.

Adil Rami gagne enfin

Un coup de gueule qui a porté ses fruits, puisque ce lundi, Adil Rami et son équipe se sont imposés. Le Wolf Pack FC affrontait 360 Nation, équipe présidée par Jules Koundé, Aurélien Tchouaméni et Mike Maignan. Au terme d’un match très serré, les hommes d’Adil Rami sont venus à bout de leurs adversaires aux penalties, sur le score de 3-1.