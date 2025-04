Désiré Doué : L'annonce surprise du PSG !

Axel Cornic

Véritable révélation de la saison, Désiré Doué a marqué les esprits sous les couleurs du Paris Saint-Germain et pourrait continuer à le faire ce mardi. Alors qu’il était en duel avec Bradley Barcola, l’ancien du Stade Rennais a été aligné titulaire par Luis Enrique pour la demi-finale de la Ligue des Champions, face à Arsenal.

Si Kylian Mbappé est parti, la concurrence en attaque est plus forte que jamais au PSG. Ousmane Dembélé semble être intouchable, mais derrière tous les coups sont permis et c’est notamment le cas entre Désiré Doué et Bradley Barcola, avec Khvicha Kvaratskhelia qui part tout de même avec une longueur d’avance.

Doué titulaire face à Arsenal

Le débat s’est une nouvelle fois déchaîné avant la demi-finale de Ligue des Champions face à Arsenal ! La seule interrogation de la composition concernant en effet les deux internationaux français et c’est finalement Désiré Doué qui a gagné. Remplaçant lors du dernier match face à Aston Villa, il va démarrer titulaire, alors que Bradley Barcola sera sur le banc.

« C'est un jour spécial pour tout le monde »

Juste après l’officialisation des compositions, Luis Enrique s’est en tout cas montré très confiant avant d’affronter Arsenal. « On y va avec le meilleur état d'esprit. C'est un jour spécial pour tout le monde. On a montré notre niveau cette saison » a déclaré le coach du PSG, au micro de Canal+. « On veut montrer notre meilleure version. L'équipe a montré un haut niveau toute la saison. On est ici pour jouer au foot et gagner le match. On veut être agressif, offensif, c'est la mentalité de l'équipe »