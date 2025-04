Luis Enrique : L’indice qui peut faire trembler le PSG !

Axel Cornic

Le Paris Saint-Germain réalise une belle épopée en Ligue des Champions cette saison, avec notamment les éliminations de Liverpool et d’Aston Villa. Mais le plus dur arrive surement avec la demi-finale face à Arsenal, un match que semble tout particulièrement redouter Luis Enrique.

Ce mardi, le PSG joue une partie de son rêve européen. Après avoir impressionné tout le monde cet hiver, les Parisiens peuvent s’offrir le droit de participer à une finale assez inédite. Les circonstances de celle de 2020 étaient en effet assez particulière, mais cette fois tout semble être réuni pour marquer l’histoire !

Le choc entre le PSG et Arsenal

Il faudra toutefois passer sur le corps d’Arsenal, l’une des meilleures équipes de la saison. Présent en conférence de presse, Luis Enrique s’est montré assez confiant, assurant notamment que son PSG avait beaucoup changé depuis la défaite d’octobre dernier. « J'ai revu le match, nous sommes une bien meilleure équipe aujourd'hui » a confié le coach parisien. « Nous avons joué beaucoup de matchs qui auraient pu être des finales et cela nous a, d'abord, porté préjudice. Cela nous a obligé a augmenté notre niveau, ce qui est positif mais nous avons été en difficulté sur les premières journées. Tout ça nous a renforcé et nous sommes devenus une meilleure équipe, plus complète ».

« On sent qu'il y a une petite crainte supplémentaire chez Luis Enrique »

Pourtant, les dernières indiscrétions provenant du PSG ne semblent pas vraiment refléter ce discours ! D’après les informations de Fabrice Hawkins, ce serait plutôt la peur qui dominerait du côté de Luis Enrique, avant cette rencontre très importante de Ligue des Champions, face à Arsenal. « Dans certains discours, on dit que Luis Enrique respire la confiance normalement, mais là on sent qu'il y a une petite crainte supplémentaire » a expliqué le journaliste de RMC Sport ce mardi, dans l’émission Rothen s’enflamme.