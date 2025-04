PSG : Luis Enrique s'est fait «calmer», Riolo balance !

Amadou Diawara

Depuis son arrivée au PSG, Luis Enrique avait un management radical. Toutefois, cela a provoqué certaines frictions au sein du club de la capitale. Alors que Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos l'ont recadré, Luis Enrique a lâché du lest ces derniers temps. Du moins, c'est ce qu'affirme Daniel Riolo.

Auteur d'une première partie de saison 2022-2023 quasi-parfaite, Christophe Galtier a vu son PSG se relâcher. A l'heure du bilan, le club de la capitale a décidé de se séparer du coach français. Pour le remplacer, les hautes sphères du PSG ont décidé de miser sur Luis Enrique.

PSG : Le management de Luis Enrique a provoqué des frictions

Depuis son arrivée au PSG, Luis Enrique a insufflé sa patte à ses joueurs. En effet, le technicien espagnol a transmis sa philosophie à ses protégés, à savoir un football basé sur la possession du ballon et avec un pressing très agressif dès la perte. Grâce à sa main de fer, Luis Enrique obtient de très bons résultats cette saison. Mathématiquement champion de Ligue 1, le PSG affronte Arsenal en demi-finale de la Ligue des Champions et a rendez-vous avec Reims en finale de la Coupe de France. Toutefois, comme l'a indiqué L'Equipe, le management radical de Luis Enrique a provoqué quelques frictions en interne. Ainsi, comme l'a affirmé Daniel Riolo, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos ont dû intervenir.

PSG : Luis Enrique calmé par Al-Khelaïfi et Campos ?

« Tous ceux qui pensent qu'on a fait une fixette sur le management de Luis Enrique, j'ai été ravi de lire dans L'Equipe plein de choses que j'ai dites cette année pour les haters qui ne lisent pas tout court et qui vont sur les comptes larbins en pensant avoir des infos. L'article parle de ce management de Luis Enrique qui a été repris par le directeur sportif et le président qui lui ont dit de se calmer. C'est la vérité », a déclaré Daniel Riolo, présent dans l'émission l'After Foot (RMC Sport) ce lundi soir.