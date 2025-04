Danger au PSG, Luis Enrique connait son point faible

Axel Cornic

Après Liverpool et Aston Villa, le Paris Saint-Germain voit une troisième équipe anglaise se mettre en travers de son chemin vers une finale de la Ligue des Champions. Arsenal va en effet accueillir les Parisiens ce mardi à l’Emirates Stadium, pour une demi-finale aller qui promet d’être explosive.

Avec les départs de Kylian Mbappé, Lionel Messi ou encore Neymar, le PSG semblait avoir baissé de niveau. Pourtant, la construction d’un collectif fort sous la houlette de Luis Enrique a montré qu’un projet sans stars pouvait marcher à Paris ! Et plutôt bien, puisque le jeu développé par le club de la capitale est unanimement salué.

« C’est clairement un point faible à Paris et un point fort à Arsenal »

Pourtant, à quelques heures d’un rendez-vous crucial contre Arsenal, certains ont encore des doutes concernant certains éléments du PSG... notamment Gianluigi Donnarumma ! « C’est clairement un point faible à Paris et un point fort à Arsenal » a fait remarquer Loïc Tanzi, journaliste à L’Equipe.

« Attention, Donnarumma qualifie Paris à Villa Park après une prestation énorme »

« Mais Donnarumma a fait des progrès ces derniers mois sur sa gestion du jeu aérien » a toutefois reconnu Tanzi, en rappelant les succès européens du gardien du PSG. « Il sort plus souvent et de manière plus conquérante. Cela fait du bien à ses coéquipiers. Puis attention, rappelons que Donnarumma qualifie Paris à Villa Park en quart de finale après une prestation énorme ».