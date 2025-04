«C'est emmerd***», le PSG fait halluciner Riolo !

Axel Cornic

Le Paris Saint-Germain s’apprête à affronter un rendez-vous européen très important, avec la demi-finale de la Ligue des Champions face à Arsenal. Mais à seulement quelques heures de ce choc la sortie de Vitinha sur son état de forme a surpris tout le monde, ce qui semble inquiéter Daniel Riolo.

Le PSG est peut-être en train de caler au pire moment. Après avoir impressionné tout le monde cet hiver, les Parisiens connaissent une période de moins bien avec notamment une première défaite en Ligue 1, face à l’OGC Nice (1-3). Et la dernière sortie de Vitinha ne pousse pas vraiment à l’optimisme...

L’aveu de Vitinha

Présent en conférence de presse, le milieu de terrain du PSG a en effet clairement expliqué qu’il n’était pas au top de sa forme, en ce moment. « Oui, c'est vrai que je suis un peu moins bien, ça arrive, c'est humain et je fais tout pour être mieux. Je ne suis pas inquiet » a déclaré Vitinha. « Mais je ne trouve pas de raison spécifique, je ne trouve pas que ce soit physique. C'est humain, parfois on est moins bien. Je vais tout faire demain (mardi) pour être à 100 % et aider l'équipe ».

« Il n'a pas l'air de réellement comprendre pourquoi il a cette baisse de régime »

Les mots de l’international portugais n’ont pas manqué de faire réagir et c’est notamment le cas de Daniel Riolo, dans l’After Foot. « Ce n'est pas parce que tu le dis ou que tu fais un mea culpa, que ça va s'arranger. Il n'a pas l'air de dire que c'est physique, ce qui est pire dans sa décla, c'est qu'il n'a pas l'air de réellement comprendre pourquoi il a cette baisse de régime » a estimé le journaliste et éditorialiste de RMC Sport. « C'est ça qui est emmerd***. Quand il dit que ce n'est pas physique, je ne comprends pas ».